Murat Yıldırım'dan 'bebek' açıklaması!

Magazin - 05.07.2018 09:22

Murat Yıldırım ve Iman Elbani'nin tatil sırrı!

Evden sonra sıra tatilde!

Murat Yıldırım ile İmane Elbanı, Aralık 2016'da nikah masasına oturmuştu. Murat Yıldırım ile İmane Elbani, Nişantaşı Citys'de görüntülendi. Çift, önce mağazaları gezdi, daha sonra da güzellik merkezinde geçerek cilt bakımı yaptırdı. Murat Yıldırım, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, çocuk yapmayı düşünüp düşünmedikleri sorusuna "Nasip kısmetse çocuk istiyoruz" diye yanıt verdi.