Murat Yıldırım kesenin ağzını açtı! 'Evi eşime hediye aldım'

Murat Yıldırım, eşi İmane Elbani’yle Nişantaşı’nda görüntülendi.

Magazin - 04.05.2018 10:01
Murat Yıldırım kesenin ağzını açtı! 'Evi eşime hediye aldım'
Murat Yıldırım önceki gün eşi İmane Elbani ile Nişantaşı'ndaydı. Eşiyle objektiflere poz veren oyuncuya basın mensupları Beykoz’da 16 milyon TL’ye aldığı konuşulan lüks eviyle ilgili sorular sordu. Yıldırım, “Şehirden uzaklaşmak istediğimiz için oraya yerleştik. O evi eşime hediye aldım” yanıtını verdi.

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