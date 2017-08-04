Oyuncu Murat Yıldırım ve eşi İmane Elbani, önceki akşam Beyoğlu'nda bir mekan çıkışı görüntülendi. Geç saatlerde mekandan çıkan çiftin etrafını sokak çalgıcıları sardı. Onlar araçlarına doğru yürürken sokak “Karizmatik Murat abim” tezahüratıyla çınladı. Murat Yıldırım, sokak çalgıcılarına 500 lira bahşiş dağıttı.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Murat Yıldırım böyle bahşiş dağıttı!
Önceki akşam Beyoğlu'nda bir mekan çıkışı eşi İmane Elbani görüntülenen Murat Yıldırım, sokak çalgıcılarına 500 TL bahşiş dağıttı.Magazin - 05 Ağustos 2017 03:00
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