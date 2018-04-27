Murat Hande'siz geccelerde!

Magazin - 27.04.2018 19:00

Murat Dalkılıç'dan evlilik itirafı!

Murat Dalkılıç kaza mı geçirdi?

Eylül 2017'de Merve Boluğur ile evliliğini sonlandıran Murat Dalkılıç, Aralık ayında Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı. Dalkılıç, önceki gecce saat 03.00 saatlerinde Etiler'de arkadaşlarıyla birlikte kelle paça içti ve kokoreç yedi.Bulunduğu mekandan çıkarken basın mensuplarıyla karşılaşan popçu, kendisine yöneltilen sorular karşısında "Arkadaşlar her zaman konuşuyoruz ancak bugün çok yorgunum. Beni affedin, iyi geceler" diyerek uzaklaştı.Ünlü çiftten Hande Erçel, Amerika tatilinde sevgilisinin kız kardeşi Elif Dalkılıç ile tanışmıştı. Ancak dün gecce Dalkılıç'ın sevgilisi yoktu.Önceki gün Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında Murat Dalkılıç'ın kaza geçirdiği iddia edildi. Ünlü popçudan kazayla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.