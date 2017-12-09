Murat Dalkılıç'tan ilginç gönderme!

Magazin - 09.12.2017 14:39

Doğum günü partisine ünlü akını!

Seren Serengil'i şaşırtan cevap!

Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç barışıyor mu?

Murat Dalkılıç önceki akşam Soner Sarıkabadayı'nın doğum günündeydi. Çıkışta magazin muhabirleriyle sohbet etti. Söz bir ara şarkıcıların yılbaşında alacağı ücretlere geldi. Popçu, 1.3 milyon TL olan en yüksek sahne ücreti için ilginç bir açıklama yaptı.Dalkılıç, "Allah daha çok versin, hak eden hakkını alsın. Bunlar hangi kriterlere göre oluyor, inanın ben de bilmiyorum. Talep çok yüksek oluyor galiba. Bu zamana kadar hesap Kitap işlerine bakmadım, elektrik ve su faturamı ödeyeyim yeter" dedi.Yılbaşı'nda Kıbrıs'ta sahne alacak Tarkan 1.3 milyon TL ile en çok kazanan şarkıcı olacak.