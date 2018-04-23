Murat Dalkılıç ve Hande Erçel tatilden elleri kolları dolu döndü!

ABD'nin Kaliforniye eyaletinde düzenlenen meşhur Coachella Festivali'ne katılan katılan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, İstanbul'a döndü. Ünlü çift, önceki gün Atatürk Havalimanı'nda objektiflere yansıdı.

Magazin - 23.04.2018 14:06
Murat Dalkılıç ve Hande Erçel tatilden elleri kolları dolu döndü!
Popçu Murat Dalkılıç, tatillerinin nasıl geçtiği sorusuna “Harika günler geçirdik. Çok güzeldi, çok eğlendik. Anlatmakla ifade edilemez, yaşamak lazım” cevabını verdi.

Murat Dalkılıç aşkı için kesenin ağzını açtı!

Murat Dalkılıç aşkı için kesenin ağzını açtı!




Bol bol alışveriş yapan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, Kaliforniya’dan 3 bavul, 3 sırt çantası ve ellerinde poşetlerle döndü.

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