Murat Dalkılıç ve Hande Erçel tatilden elleri kolları dolu döndü!

Magazin - 23.04.2018 14:06

Murat Dalkılıç aşkı için kesenin ağzını açtı!

Popçu Murat Dalkılıç, tatillerinin nasıl geçtiği sorusuna “Harika günler geçirdik. Çok güzeldi, çok eğlendik. Anlatmakla ifade edilemez, yaşamak lazım” cevabını verdi.Bol bol alışveriş yapan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, Kaliforniya’dan 3 bavul, 3 sırt çantası ve ellerinde poşetlerle döndü.