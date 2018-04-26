Murat Dalkılıç kaza mı geçirdi?

Magazin - 26.04.2018 13:00

Murat Dalkılıç'dan evlilik itirafı!

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel tatilden elleri kolları dolu döndü!

Murat Dalkılıç aşkı için kesenin ağzını açtı!

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında Murat Dalkılıç'ın kaza geçirdiği iddia edildi. Dün akşam saatlerinde motosikletiyle kaza geçiren Murat Dalkılıç'ın sağ ayak bileğinin kırıldığı konuşuluyor. Konuyla ilgili henüz Dalkılıç cephesinden bir açıklama yapılmazken hayranları şarkıcının sağlık durumunu merak ediyor.Ünlü popçu Murat Dalkılıç, 2015’te evlendiği oyuncu Merve Boluğur’dan geçen Eylül’de boşanmış, Aralık’ta ise Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı. Youtube’daki ‘Sanane Cihanna’ programına konuk olan Murat Dalkılıç “Yeniden evlenir misin?” sorusuna “Neden olmasın? Tabii ki evlenip aile kurmak isterim. Evlilik çok güzel. İnsanların hayatlarında olması gerek” cevabını vermişti.