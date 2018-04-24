Murat Dalkılıç'dan evlilik itirafı!
Murat Dalkılıç, bir programına konuk oldu. Dalkılıç, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Magazin - 24.04.2018 12:02
Katıldığı programda, kendisine yöneltilen “Yakında evlilik var mı?” sorusuna Murat Dalkılıç şu yanıtı verdi: “Neden olmasın? Evlenebilirim. Evlilik insanların hayatında olmalı.”
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Popçu Murat Dalkılıç, "Hayatımda bir tane bile keşkem yok. Her yaşadığımın arkasındayım" dedi.
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