Murat Dalkılıç'dan evlilik itirafı!

Murat Dalkılıç, bir programına konuk oldu. Dalkılıç, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Magazin - 24.04.2018 12:02
Murat Dalkılıç'dan evlilik itirafı!
Katıldığı programda, kendisine yöneltilen “Yakında evlilik var mı?” sorusuna Murat Dalkılıç şu yanıtı verdi: “Neden olmasın? Evlenebilirim. Evlilik insanların hayatında olmalı.”
Hande Erçel aileye girmeye başladı!

Hande Erçel aileye girmeye başladı!




Popçu Murat Dalkılıç, "Hayatımda bir tane bile keşkem yok. Her yaşadığımın arkasındayım" dedi.
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