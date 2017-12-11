Murat Dalkılıç, geçen ay annesi Nehra Boluğur'un rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren eski eşi Merve Boluğur'a destek olmuştu. Ancak Nehra Boluğur'u hastanede ziyaret eden popçu, aylar sonra karşılaştığı eski eşinin tavırlarından barışma ümidinin kalmadığını gördü. Murat Dalkılıç yaşananların üzerine hayatına kaldığı yerden devam etmeye karar verdi. Murat Dalkılıç, işe anılardan kurtulmakla başladı. Murat Dalkılıç, bunun için de önceki gün Merve Boluğur'la evliyken yaşadığı Beykoz Çubuklu Vadi Konakları'ndaki evinin dekorasyonunu değiştirdi. Mimar Nisan Akar İncir'le evinin dekorasyonunu değiştirmek için düğmeye basan Murat Dalkılıç, bu değişimi instagram'da paylaştı.
OTURMA ODASINDAN YATAK ODASINA KADAR
Mimar Nisan Akar İncir ile evinin dekorasyonunu değiştiren Murat Dalkılıç, oturma odasından yatak odasında kadar evin her bir köşesinde değişikliğe gitti. Bu değişim ile Merve Boluğur'la ilgili her bir anıyı tek tek sildi. Instagram'da bu paylaşımı yaptıktan saatler sonra da Vadistanbul AVM'de görüntülenen Murat Dalkılıç, gazetecilerin sorduğu eski eşiyle ilgili soruları geçiştirip hayalini anlattı.
''TEK HAYALİ BABA OLMAK''
Murat Dalkılıç gazetecilere şunları söyledi: ''Çocuklara olan sevgimi anlatamam. Yaş artık 35 oluyor. 40 yaşına kadar baba olmak istiyorum. Bu benim en büyük hayalim. Bir küçük Murat hoş olmaz mı yani?''
Murat Dalkılıç düğmeye bastı!
Merve Boluğur ile 2 yıllık evliliğini Eylül ayında bitiren Murat Dalkılıç, geçmişi unutmak ve yeni bir hayata başlamak için harekete geçti.Magazin - 11.12.2017 20:20
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