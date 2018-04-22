Uzun zamandır birlikte olduğu Aslı Enver’le yolları ayrılan Murat Boz, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Kuaför çıkışı objektife yansıyan şarkıcı, muhabirlerin ayrılıkla ilgili sorularını “Arkadaşlar kolay gelsin, teşekkür ederim” diyerek yanıtsız bıraktı. Boz’un keyifsiz hali dikkatten kaçmadı. Murat Boz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ""Ayrılıkla ilgili haberler doğru. Bununla ilk ve son defa konuşacağım. Aslı benim için çok ama çok değerli bir insan. Çok şey söyleniyor. Bunlar iki kişi arasında olan özel şeyler. Böyle olması gerekiyormuş böyle oldu." demişti.
Murat Boz'un yüzü gülmüyor!
Murat Boz ile Aslı Enver'in 2,5 yıllık ilişkisi sürpriz bir kararla bitmişti...Magazin - 22.04.2018 10:23
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