Murat Boz’un aşk yuvası ifşa oldu!

Murat Boz’un sevgilisi Aslı Enver ile yaşadığı ev ortaya çıktı!

Magazin - 03.12.2017 20:00
Murat Boz’un aşk yuvası ifşa oldu!
Şarkıcı Murat Boz’un sevgilisi Aslı Enver ile yaşadığı ev ortaya çıktı! Boz, 4 milyon TL değerinde ev satın aldı. Makaron’un haberine göre, son model aracına yaklaşık 1 milyon TL ödeyen Murat Boz, kazandığı parayı yatırıma dönüştürmeye devam ediyor. Önceki akşam Levent’te görüntülenen Boz’un aracının köşesinde yer alan kapı giriş kartı dikkat çekti. Öğrenilen bilgiye göre Murat Boz, yaklaşık değeri 4 milyon TL değerinde ev satın aldı. Boz, tek başına katıldığı bir galada sevgilisi Aslı Enver’in dizi setinde olduğu için kendisine eşlik edemediğini söyleyerek “Onu çok seviyorum. Dizi nedeniyle ayrı kalıyoruz. Evi otel gibi kullanıyor” demişti. Ünlü çift, geçtiğimiz yaz yaşadıkları kısa ayrılık sonrası da Yeniköy’de oturdukları villadan taşınmıştı.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Murat Boz, Aslı Enver

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Tarkan'ın #tbt pozu!
  • Aleyna Hollywood'da ev tuttu!
  • Yıldız Tilbe'den çok sert tepki!
  • Dubai'ye Tuba damgası!
  • Dilan Çiçek Deniz'e bir şok daha!
  • Nur Yerlitaş'a bir şok daha!
  • Doğumdan bir kaç dakika önce...
  • Tacı alınan Itır Esen'e son darbe!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Eşinden veto mu geldi?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Murat Boz da takipten çıktı!
  • Çağatay Ulusoy, Los Angeles'ta fena yakalandı!
  • İrem Derici, Murat Boz'a hesap sordu!
  • Özcan Deniz kötü haberi galada aldı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Boz: Burak benim kardeşim
  • Serenay Sarıkaya: Kendinize inanın!
  • İrem Derici'nin yeni aşkı kim?
Murat Boz da takipten çıktı!