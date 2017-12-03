Murat Boz’un aşk yuvası ifşa oldu!

Magazin - 03.12.2017 20:00

Şarkıcı Murat Boz’un sevgilisi Aslı Enver ile yaşadığı ev ortaya çıktı! Boz, 4 milyon TL değerinde ev satın aldı. Makaron’un haberine göre, son model aracına yaklaşık 1 milyon TL ödeyen Murat Boz, kazandığı parayı yatırıma dönüştürmeye devam ediyor. Önceki akşam Levent’te görüntülenen Boz’un aracının köşesinde yer alan kapı giriş kartı dikkat çekti. Öğrenilen bilgiye göre Murat Boz, yaklaşık değeri 4 milyon TL değerinde ev satın aldı. Boz, tek başına katıldığı bir galada sevgilisi Aslı Enver’in dizi setinde olduğu için kendisine eşlik edemediğini söyleyerek “Onu çok seviyorum. Dizi nedeniyle ayrı kalıyoruz. Evi otel gibi kullanıyor” demişti. Ünlü çift, geçtiğimiz yaz yaşadıkları kısa ayrılık sonrası da Yeniköy’de oturdukları villadan taşınmıştı.