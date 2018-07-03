Murat Boz’dan baklava tarifi!

Murat Boz’un baklavalarının sırrı ortaya çıktı. Boz, spor salonunda saatlerini geçirip, X-Body ve squat yaparak forma giriyormuş.

Magazin - 03.07.2018 09:24
Murat Boz’dan baklava tarifi!
Geçtiğimiz yıllarda teknede çekilen göbekli fotoğraflarıyla uzun süre gündemden düşmeyen Murat Boz, bu olay sonrası sıkı bir diyet ve spor programıyla kısa sürede kendisini toplamıştı.

O günlerden beri sporu hayatının merkezine koyan Murat Boz, tüm yoğunluğuna ve konser programlarına rağmen sporu asla ihmal etmiyor. Spor salonundan çıkmayan Boz; özel hocalar eşliğinde, vücuda elektrik verilen X-Body'yle ağırlık çalışarak ve squat yaparak form tutuyor.

Murat Boz, elektrik akımı sayesinde vücudun belli bölgelerini çalıştıran ve yağ yakımını hızlandıran X-Body'yle birlikte squat yapıyor.

Murat Boz'dan vücut şov!

Murat Boz'dan gözdağı!

Murat Boz'dan gözdağı!
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