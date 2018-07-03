Murat Boz’dan baklava tarifi!

Magazin - 03.07.2018 09:24

Murat Boz'dan gözdağı!

Geçtiğimiz yıllarda teknede çekilen göbekli fotoğraflarıyla uzun süre gündemden düşmeyen Murat Boz, bu olay sonrası sıkı bir diyet ve spor programıyla kısa sürede kendisini toplamıştı.O günlerden beri sporu hayatının merkezine koyan Murat Boz, tüm yoğunluğuna ve konser programlarına rağmen sporu asla ihmal etmiyor. Spor salonundan çıkmayan Boz; özel hocalar eşliğinde, vücuda elektrik verilen X-Body'yle ağırlık çalışarak ve squat yaparak form tutuyor.Murat Boz, elektrik akımı sayesinde vücudun belli bölgelerini çalıştıran ve yağ yakımını hızlandıran X-Body'yle birlikte squat yapıyor.