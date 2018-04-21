Murat Boz'dan ayrılıkla ilgili ilk açıklama!

Magazin - 21.04.2018 10:23

Murat Boz ile Aslı Enver'in ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Murat Boz ve Aslı Enver'in ayrılık sebebinin oyuncu Aslı Enver'in kıskançlıkları olduğu iddia edilmişti.Önceki gün sahneye çıkmadan önce muhabirlerin sorularını cevapsız bırakmayan popçu, "Ayrılıkla ilgili haberler doğru. Bununla ilk ve son defa konuşacağım. Aslı benim için çok ama çok değerli bir insan. Çok şey söyleniyor. Bunlar iki kişi arasında olan özel şeyler. Böyle olması gerekiyormuş böyle oldu." açıklamasını yaptı.