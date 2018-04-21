Murat Boz'dan ayrılıkla ilgili ilk açıklama!

Murat Boz ve Aslı Enver'den evlilik haberleri beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılık haberleri gelmişti. Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan ayrılığın günlerce ardı arkası kesilmedi. Popçu Murat Boz, ayrılıkla ilgili ilk kez konuştu.

Magazin - 21.04.2018 10:23
Murat Boz'dan ayrılıkla ilgili ilk açıklama!
Geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Murat Boz ve Aslı Enver'in ayrılık sebebinin oyuncu Aslı Enver'in kıskançlıkları olduğu iddia edilmişti.

Murat Boz ile Aslı Enver'in ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Murat Boz ile Aslı Enver'in ayrılık nedeni ortaya çıktı!




Önceki gün sahneye çıkmadan önce muhabirlerin sorularını cevapsız bırakmayan popçu, "Ayrılıkla ilgili haberler doğru. Bununla ilk ve son defa konuşacağım. Aslı benim için çok ama çok değerli bir insan. Çok şey söyleniyor. Bunlar iki kişi arasında olan özel şeyler. Böyle olması gerekiyormuş böyle oldu." açıklamasını yaptı.

İşte Murat Boz'un açıklaması:
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Bağlantılar: Murat Boz, Aslı Enver

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