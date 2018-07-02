Murat Boz'a sitem!
''Sen Maşallah'' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan başarılı popçu Güven Yüreyi, müzik yazarı Pop Bizde'nin sorularını yanıtladı.Müzik - 02.07.2018 12:52
Geçtiğimiz yıllarda, ''O Ses Türkiye'' adlı müzik yarışmasında Murat Boz'un takımında yarışmacı olarak yarışan ve programda Ebru Gündeş'le yaptığı düetle dikkatleri üzerine çeken Güven Yüreyi'ye, Murat Boz'un destek vermemesiyle ilgili soru sorulunca espirili bir yanıt verdi. ''Ebru Gündeş gibi dev bir örnek sanatçının, büyüklük yaparak paylaşması ve destek vermesi, hayatımda yaşadığım en güzel anılardan biri olarak kalacak. Murat Boz’dan da bir ağabeylik, büyüklük bekliyordum tabi ki paylaşım değil, tebrik etmek için arayabilirdi, hayalleri olan biz gençlere büyük ödül olacaktı ama olmadı. Canı sağ olsun, ben onu şeçtim o beni seçmemiş.''
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