Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığında yeni gelişme!

Murat Boz ve Aslı Enver ilişkisinde flaş gelişme! İkilinin arasına annesi girdi…

Magazin - 21.04.2018 15:41
Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığında yeni gelişme!
Murat Boz ile Aslı Enver'in 2.5 yıllık aşkı geçen hafta ansızın bitti! İddiaya göre; Murat Boz ilişkiyi bir anda bitirdi. Amerika- Miami'ye gitti. Murat Boz'un annesi Nedret Boz Levent'te birlikte oturdukları evi boşalttı.

Murat Boz'dan ayrılıkla ilgili ilk açıklama!

Murat Boz'dan ayrılıkla ilgili ilk açıklama!



Murat Boz'un annesi Nedret Boz bu duruma çok üzülmüş! Oğlu ve 'gelinim' diye seslendiği Aslı Enver'i bir araya getirmenin yollarını arıyormuş. Ancak barış çabaları henüz sonuç vermedi.

Murat Boz ile Aslı Enver'in ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Murat Boz ile Aslı Enver'in ayrılık nedeni ortaya çıktı!
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Bağlantılar: Murat Boz, Aslı Enver

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