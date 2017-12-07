Murat Boz: Oyunculuk bana tatil gibi geliyor!

Magazin - 07.12.2017 21:56

Kardeşim Benim2 filminde Burak Ozçivit'le başrolü paylaşan Murat Boz, Hürriyet'e samimi açıklamalarda bulundu. Boz oyunculuk için, "Kariyerimde bir film mutlaka olsun istiyordum. Çok sevdiğim bir kitap vardı, PuCCa’nın Günlüğü. O kitabı film yapmak istediklerini söyledi prodüksiyon şirketi, ben de kabul ettim ve serüvenimiz öyle başladı aslında. Çok iyi gişe de yapınca devam ettim, beyazperdede kendimi görmek bana ayrı bir haz veriyor, buna artık ego mu dersiniz ne dersiniz... Oyunculuğun özel bir yeri var ama tabii ki esas mesleğim şarkıcılık. O asla ikinci planda olmadı, olmayacak. Hakim olduğum esas alanım, her zaman müzik" açıklamasında bulundu.Murat Boz, sinema filmlerine devam edeceği konusunda ise "İstiyorum, başka birisini oynamak beni rahatlatıyor. Bizim sektörümüz biraz yorucu, tabii ki şükrediyorum her zaman ama filmler biraz nefes aldırıyor bana. Başka bir karaktere girmek, başka birisinin cümlelerini sarf etmek, tatil gibi geliyor bana... Hem tatil hem iş... Gala heyecanı, filmi iki defa izlemek... Tüm bunları seviyorum" ifadelerine yer verdi.Kaynak: hurriyet.com.tr