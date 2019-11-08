"Murat Boz ile Hadise diye bir durum yok"

"Flörtöz gibi algılanıyor ama..."
"Murat Boz ile Hadise diye bir durum olacağını düşünmüyorum. Hadise'nin benimle konuşmasına da bakın kız arkadaşım zannedersiniz. Hadise çocuk ruhlu aslında. Öyle olunca da o konuşmaları flörtöz gibi algılanıyor ama çocuksu bir şey. Murat Boz ile Hadise 9 yıldır birbirini gören insanlar."
Hadise'yi çılgına çeviren Murat Boz sorusu!
"Murat ve Aslı çok güzel bir ikili"
Murat Boz-Aslı Enver ayrılığı hakkında da konuşan Ilıcalı, "Onlarla ilgili durum şu, çok güzel bir ikili. Bir ilişkiyi zorladılar denediler. İki iyi insan anlaşamayabilir. Olabiliyor işte böyle şeyler. Ayrılınca 'Allah cezasını versin' deyip 2 ay sonra pişman olabilirsin." ifadelerini kullandı.
Aslı Enver'le ilişkisini Murat Boz'un nikah korkusu mu bitirdi?