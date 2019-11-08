"Murat Boz ile Hadise diye bir durum yok"

Hadise'yi çılgına çeviren Murat Boz sorusu!

Aslı Enver'le ilişkisini Murat Boz'un nikah korkusu mu bitirdi?

Acun Ilıcalı, bu sabah Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına konuk oldu. Ünlü televizyoncu gelen bir soru üzerine Hadise ve Murat Boz'la ilgili şu açıklamayı yaptı:"Murat Boz ile Hadise diye bir durum olacağını düşünmüyorum. Hadise'nin benimle konuşmasına da bakın kız arkadaşım zannedersiniz. Hadise çocuk ruhlu aslında. Öyle olunca da o konuşmaları flörtöz gibi algılanıyor ama çocuksu bir şey. Murat Boz ile Hadise 9 yıldır birbirini gören insanlar."Murat Boz-Aslı Enver ayrılığı hakkında da konuşan Ilıcalı, "Onlarla ilgili durum şu, çok güzel bir ikili. Bir ilişkiyi zorladılar denediler. İki iyi insan anlaşamayabilir. Olabiliyor işte böyle şeyler. Ayrılınca 'Allah cezasını versin' deyip 2 ay sonra pişman olabilirsin." ifadelerini kullandı.