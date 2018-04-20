Murat Boz ile Aslı Enver'in ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Magazin - 20.04.2018 08:54

Ünlü popçu Murat Boz'un Aslı Enver ile güzel giden ilişkisi geçen yıl Esen Yenenler ve Bahar-Nihal Candan kardeşlerle çıktığı gecce kaçamağıyla sekteye uğramıştı.Bir buçuk ay ayrı kalan çift, ailelerin araya girmesiyle tekrardan bir araya gelmişti. Ancak çiftin bir şartla aşklarına kaldıkları yerden devam etme kararı aldıkları öğrenildi. O da Aslı Enver’in evlilik şartıydı.Aslı Enver, hayatını birleştirmek için Murat Boz’la yeniden birlikte olurken popçu, kız arkadaşını yarı yolda bıraktı. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre güzel oyuncu, Boz'u kıskançlarıyla bunalttı.Enver'in, gittiği her yerde telefonla arayıp kendisini sorgulamasından bunalması ve bu durumun işlerine de yansıması üzerine ünlü popçu, “Aslı yeter!” diyerek ayrılmaya karar verdi. Popçu, 'Evlilik adamı değilim' diyerek Enver’le olan ilişkisini bitirdi.Hatta popçunun yakın çevresine ‘Aslı’yı oyalamak istemediğim için ayrıldık’ dediği öğrenildi.İddialara göre, güzel oyuncu Boz'u barışmak için sürekli arayınca ünlü popçu eski hattını kapatıp yeni numara aldı. Ortak arkadaşlarının mesajlarına bile yanıt vermeyen Murat Boz, sadece yakınlarının bildiği yeni bir numara kullanmaya başladı.