Murat Boz, "İdam getirilsin" dedi, Demet Akalın destek verdi!

Ankara'da Eylül'ün (8), Ağrı'da ise Leyla'nın (4) ölü bulunması Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Bir çok kişi sosyal medya başta olmak üzere çeşitli platformlarda tepkilerini dile getirdi. Bu isimlerden birisi de Murat Boz oldu. Şarkıcı idam istedi.

Magazin - 04.07.2018 15:53
Murat Boz, "İdam getirilsin" dedi, Demet Akalın destek verdi!
Ankara'da Eylül'ün (8), Ağrı'da ise Leyla'nın (4) ölü bulunması Türkiye'yi derinden sarstı! Ünlü ünsüz bir çok kişi sosyal medyadan isyan etti. Bu isimlerden birisi de Murat Boz'du. Şarkıcı, Twitter'a "Bir çocuğu 4-5 gün boyunca aç bırakıp o halde dere kenarında ölüme terk eden sapkın zihniyetlerin toplumdan arındırılması lazım. Bu insan kırıntılarının idam edilmesi daha sonra yaşanabilecek böyle vahim olayların önüne geçilmesi açısından caydırıcı olacağını düşünüyorum. Bu sebeple çocuk ve kadın tecavüzcülerine idam getirilmesi en caydırıcı ceza olacaktır .O çocukların aileleri ve yakınlarının yaşadıkları üzüntüyü tahmin etmemiz olanaksız. En azından bu pisliklerin dünya üzerinden ebediyen yok edildiğinin bilinmesi içlerine az da olsa bir su serper" yazdı.

Eliz’i fena ‘Boz’du!

Eliz’i fena ‘Boz’du!




"Çocuğun olmadan baba olmuşsun"

Demet Akalın, Murat Boz'un bu sözlerine "'Çocuğun olmadan baba olmuşsun, helal kuzum sana'' diyerek destek verdi. Akalın'ın bu mesajı üzerine ise Murat Boz, "Ruhum daralıyor Demet. Elim ayağım birbirine giriyor. Bunları elime verseler 1 saniye düşünmem" diye yazdı.

Murat Boz'a sitem!

Murat Boz'a sitem!




Murat Boz'dan gözdağı!

Murat Boz'dan gözdağı!



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Bağlantılar: Demet Akalın, Murat Boz

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