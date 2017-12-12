Murat Boz: Halkın takdiri

‘Kardeşim Benim 2’ filminin ilki kadar ilgi görmemesiyle ilgili konuşan Murat Boz, "Bu halkın takdiri. Her filme aynı ilgiyi gösterecekler diye bir şey yok" dedi.

Magazin - 13.12.2017 05:00
Murat Boz: Halkın takdiri
Murat Boz, ‘Kardeşim Benim 2’ filminin ilki kadar ilgi görmemesiyle ilgili konuştu. Şarkıcı, “Bu halkın takdiri, hiçbirimiz karar veremeyiz. Her filme aynı ilgiyi gösterecekler diye bir şey yok. Biz yapmaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız insanlara güzel şeyler vermek” şeklinde konuştu. Albüm çalışması devam eden Boz, Yıldız Tilbe’den şarkı almak için onu ikna etmeye çalıştığını söyledi.

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Kaynak: milliyet.com.tr
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