Murat Boz da takipten çıktı!

Murat Boz, kendisini takipten çıkartan Burak Özçivit'i takip etmeye bıraktı. İkilinin arasında "tanıtım krizi" çıktığı ve filmin galalarına katılmadığı için Murat Boz'la Burak Özçivit'in aralarının açıldığı konuşuluyor.

Magazin - 06.12.2017 14:47
Burak Özçivit ile Murat Boz'un arasındaki ipler geriliyor. 'Kardeşim Benim 2' filmi gişede sınıfta kalınca ikilinin de arası açıldı. Film için İstanbul'un ardından İzmir, Almanya, Brüksel ve Bakü'de de gala yapıldı. Murat Boz, İstanbul galası haricinde yapılan hiçbir galaya katılmadı. Film gişede de hüsrana uğrayınca Burak Özçivit, faturayı Murat Boz'a kesti ve şarkıcıyı takipten çıkardı.

Burak Özçivit ile Murat Boz'un arası mı açıldı?

Burak Özçivit ile Murat Boz'un arası mı açıldı?



Murat Boz da takipten çıktı!

Burak Özçivit'in bu hamlesinin ardından Murat Boz da Burak Özçivit'i takip etmeye bıraktı. İkilinin rol aldığı ilk film gişede yüzleri güldürünce Burak Özçivit, 'Kardeşim Benim 2'yi çekmeye karar vermişti. Fakat ikinci film ilki kadar başarılı olamadı.

Kardeşim Benim 2 için halterci oldular!

Kardeşim Benim 2 için halterci oldular!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Tarkan'ın #tbt pozu!
  • Aleyna Hollywood'da ev tuttu!
  • Yıldız Tilbe'den çok sert tepki!
  • Dubai'ye Tuba damgası!
  • Dilan Çiçek Deniz'e bir şok daha!
  • Nur Yerlitaş'a bir şok daha!
  • Doğumdan bir kaç dakika önce...
  • Tacı alınan Itır Esen'e son darbe!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Eşinden veto mu geldi?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Murat Boz da takipten çıktı!
  • Çağatay Ulusoy, Los Angeles'ta fena yakalandı!
  • İrem Derici, Murat Boz'a hesap sordu!
  • Özcan Deniz kötü haberi galada aldı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Boz: Burak benim kardeşim
  • Serenay Sarıkaya: Kendinize inanın!
  • İrem Derici'nin yeni aşkı kim?
Murat Boz da takipten çıktı!