Murat Boz da takipten çıktı!

Magazin - 06.12.2017 14:47

Burak Özçivit ile Murat Boz'un arası mı açıldı?

Kardeşim Benim 2 için halterci oldular!

Burak Özçivit ile Murat Boz'un arasındaki ipler geriliyor. 'Kardeşim Benim 2' filmi gişede sınıfta kalınca ikilinin de arası açıldı. Film için İstanbul'un ardından İzmir, Almanya, Brüksel ve Bakü'de de gala yapıldı. Murat Boz, İstanbul galası haricinde yapılan hiçbir galaya katılmadı. Film gişede de hüsrana uğrayınca Burak Özçivit, faturayı Murat Boz'a kesti ve şarkıcıyı takipten çıkardı.Burak Özçivit'in bu hamlesinin ardından Murat Boz da Burak Özçivit'i takip etmeye bıraktı. İkilinin rol aldığı ilk film gişede yüzleri güldürünce Burak Özçivit, 'Kardeşim Benim 2'yi çekmeye karar vermişti. Fakat ikinci film ilki kadar başarılı olamadı.