Murat Boz da takibi bıraktı!

Magazin - 25.04.2018 11:53

Ve Aslı Murat'ı sildi!

Aslı Enver'den müzikli video!

Aslı Enver ile Murat Boz geçtiğimiz hafta ayrılmıştı. 2.5 yıldır ilişki yaşayan çiftten Murat Boz ayrılığı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile doğruladı. O güne kadar çift Instagram'dan birbirlerini takip etmeyi bırakmamış ve birlikte çekildikleri fotoğrafları da sayfalarından kaldırmamıştı. Fakat Murat Boz'un ayrılık açıklamasının ardından Aslı Enver hem fotoğrafları sildi hem de Boz'u takip etmeyi bıraktı.Aslı Enver'in bu hamlesinin ardından Murat Boz da eski sevgilisini Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Instagram'dan takibi bırakan Boz, Twitter'dan ise Aslı Enver'i takip etmeyi sürdürüyor.