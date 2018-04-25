Murat Boz da takibi bıraktı!

Aslı Enver'in ardından Murat Boz da Instagram'dan eski sevgilisini takip etmeyi bıraktı.

Magazin - 25.04.2018 11:53
Murat Boz da takibi bıraktı!
Aslı Enver ile Murat Boz geçtiğimiz hafta ayrılmıştı. 2.5 yıldır ilişki yaşayan çiftten Murat Boz ayrılığı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile doğruladı. O güne kadar çift Instagram'dan birbirlerini takip etmeyi bırakmamış ve birlikte çekildikleri fotoğrafları da sayfalarından kaldırmamıştı. Fakat Murat Boz'un ayrılık açıklamasının ardından Aslı Enver hem fotoğrafları sildi hem de Boz'u takip etmeyi bıraktı.

Ve Aslı Murat'ı sildi!

Ve Aslı Murat'ı sildi!




MURAT BOZ DA TAKİPTEN ÇIKTI!

Aslı Enver'in bu hamlesinin ardından Murat Boz da eski sevgilisini Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Instagram'dan takibi bırakan Boz, Twitter'dan ise Aslı Enver'i takip etmeyi sürdürüyor.

Aslı Enver'den müzikli video!

Aslı Enver'den müzikli video!



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Bağlantılar: Murat Boz, Aslı Enver

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