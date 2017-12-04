Murat Boz da isyan etti!

Magazin - 04.12.2017 12:15

@MuratBoz Bu insan müsvettesi yakalanmış. Ancak yetmiyor yakalamak.Hayvanlara yapılan işkence ve kötü muameleye yönelik yaptırım ve cezaların caydırıcılık noktasına getirilmesi bir zorunluluktur. Kabahatlar kanunu kapsamında 300-500 tl verip çıkıyorlar.

Erzincan'da yavru kediye alkollü bir er tarafından yapılan işkence görüntülerinin sosyal medya da yayınlanmasının ardından tepkiler giderek artıyor. Olaya tepki gösteren isimlerden biri de Murat Boz oldu. Şarkıcı bu sabah twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu insan müsvettesi yakalanmış. Ancak yetmiyor yakalamak. Hayvanlara yapılan işkence ve kötü muameleye yönelik yaptırım ve cezaların caydırıcılık noktasına getirilmesi bir zorunluluktur. Kabahatlar kanunu kapsamında 300-500 tl verip çıkıyorlar" ifadelerini kullandı.