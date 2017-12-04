Murat Boz da isyan etti!

Murat Boz, Erzincan'da yavru kediye işkence eden er için "İnsan müsvettesi" ifadelerini kullandı.

Magazin - 04.12.2017 12:15
Erzincan'da yavru kediye alkollü bir er tarafından yapılan işkence görüntülerinin sosyal medya da yayınlanmasının ardından tepkiler giderek artıyor. Olaya tepki gösteren isimlerden biri de Murat Boz oldu. Şarkıcı bu sabah twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu insan müsvettesi yakalanmış. Ancak yetmiyor yakalamak. Hayvanlara yapılan işkence ve kötü muameleye yönelik yaptırım ve cezaların caydırıcılık noktasına getirilmesi bir zorunluluktur. Kabahatlar kanunu kapsamında 300-500 tl verip çıkıyorlar" ifadelerini kullandı.


@MuratBoz
Bu insan müsvettesi yakalanmış. Ancak yetmiyor yakalamak.Hayvanlara yapılan işkence ve kötü muameleye yönelik yaptırım ve cezaların caydırıcılık noktasına getirilmesi bir zorunluluktur. Kabahatlar kanunu kapsamında 300-500 tl verip çıkıyorlar.
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Bağlantılar: Murat Boz, Erzincan, kedi

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