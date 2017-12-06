Murat Boz: Burak benim kardeşim
Kardeşim Benim 2 filminde gişede beklenen başarıyı yakalayamadıkları için Burak Özçivit ile aralarının açıldığı iddia edilen Murat Boz, hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi. Boz, "Biz Burak’la kardeşiz” dedi.
Magazin - 07.12.2017 06:00
Halen vizyonda olan ‘Kardeşim Benim 2’nin tanıtımını fazla yapmadığı için Burak Özçivit’le aralarının bozulduğu iddia edilen Murat Boz, Etiler’deydi.
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Kuaföründen çıkan şarkıcı, iddiaları, “Haber asılsız, biz Burak’la kardeşiz” diyerek yalanladı.
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Kaynak: milliyet.com.tr
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