Murat Boz: Burak benim kardeşim

Kardeşim Benim 2 filminde gişede beklenen başarıyı yakalayamadıkları için Burak Özçivit ile aralarının açıldığı iddia edilen Murat Boz, hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi. Boz, "Biz Burak’la kardeşiz” dedi.

Magazin - 07.12.2017 06:00
Halen vizyonda olan ‘Kardeşim Benim 2’nin tanıtımını fazla yapmadığı için Burak Özçivit’le aralarının bozulduğu iddia edilen Murat Boz, Etiler’deydi.

Murat Boz da takipten çıktı!

Murat Boz da takipten çıktı!



Kuaföründen çıkan şarkıcı, iddiaları, “Haber asılsız, biz Burak’la kardeşiz” diyerek yalanladı.

İrem Derici, Murat Boz'a hesap sordu!

İrem Derici, Murat Boz'a hesap sordu!



Kaynak: milliyet.com.tr
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