Murat Boz: Burak benim kardeşim

Magazin - 07.12.2017 06:00

Murat Boz da takipten çıktı!

İrem Derici, Murat Boz'a hesap sordu!

Halen vizyonda olan ‘Kardeşim Benim 2’nin tanıtımını fazla yapmadığı için Burak Özçivit’le aralarının bozulduğu iddia edilen Murat Boz, Etiler’deydi.Kuaföründen çıkan şarkıcı, iddiaları, “Haber asılsız, biz Burak’la kardeşiz” diyerek yalanladı.Kaynak: milliyet.com.tr