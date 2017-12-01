Şarkıcı Murat Boz, önceki gün Levent’te görüntülendi. Lüks aracında objektife takılan şarkıcının aracının önündeki site giriş kartı dikkat çekti. Levent’teki bir siteden yaklaşık 4 milyon değerinde ev satın aldığı öğrenilen Boz, soruları yanıtlamadan uzaklaştı.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Murat Boz, 4 milyon TL'ye ev satın aldı!
Önceki gün Levent’te görüntülenen Murat Boz, yaklaşık 4 milyon değerinde ev satın aldığı iddialarıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.Magazin - 02.12.2017 06:00
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