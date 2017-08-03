Murat Başoğlu'nun eşi Hande Bermek: Yaşanan bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp...

Teknede genç bir kadınla öpüşürken yakalanan Murat Başoğlu'nun eşi Hande Bermek ilk kez konuştu.

Sosyete - 03 Ağustos 2017 10:41
Murat Başoğlu'nun eşi Hande Bermek: Yaşanan bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp...
Murat Başoğlu, Bodrum'da bir teknede genç bir kadınla öpüşürken paparazziler tarafından görüntülendi. Bu görüntülerin magazin gündemine bomba gibi düştü. Gözler Murat Başoğlu'nun eşi Hande Bermek'e çevrildi. Hande Bermek'in bu yaşananlardan sonra nasıl bir tavır alacağı merak konusu olmuştu. HT Magazin'den Esin Övet, Hande Bermek'e ulaştı.

Hande Bermek, Övet'e "Sadece bir insan değil, bir kadın, bir eş ve en önemlisi bir anne olarak yaşanan bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum. İzin verirsen eğer ve hâlâ gerekliyse cevap vermem için biraz zamana ihtiyacım var” cevabını verdi.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Özil Ailesi’nden gelin ziyareti
  • Buse Terim'den o tweet'e ilişkin açıklama
  • Ece Seçkin'in pilot sevgilisiyle paylaştığı fotoğraf olay oldu
  • Grup Hepsi'nin 'Yasemin'i şimdi ne yapıyor?
  • Asena Atalay'dan dans show

Özil Ailesi’nden gelin ziyareti

SOSYETE HABERLERİ

  • Murat Başoğlu ilk kez konuştu...
  • "Hayatımıza devam ediyoruz..."
  • Demet Şener'e suç duyurusu
  • Burak Hatipoğlu'nun turu
  • Aslışah için sevgilisini terk etti!
  • Aşk belgelendi!
  • Aslışah Alkoçlar'ın samimiyeti!
  • Aslı Çetiner'in turu!
  • Demet Şener'den Kutluay'a tepki
  • Hacı Sabancı'nın yeni sevgilisi..

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Armağan Çağlayan'ın o sözleri İrem Derici'ye mi?
  • Yeni baba Berkay'dan sitem dolu mesaj!
  • İrem Derici'den mesaj var!
  • İşte yaz dizilerinden yayından kalkacak ilk dizi...
  • Demet Akalın, Berkay'a kızdı!
  • Kenan Ece ve Canan Ergüder'in aşk tatili!
  • Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin zorunlu ayrılığı!
Reytinglerin galibi hangisi oldu?