Murat Başoğlu, Bodrum'da bir teknede genç bir kadınla öpüşürken paparazziler tarafından görüntülendi. Bu görüntülerin magazin gündemine bomba gibi düştü. Gözler Murat Başoğlu'nun eşi Hande Bermek'e çevrildi. Hande Bermek'in bu yaşananlardan sonra nasıl bir tavır alacağı merak konusu olmuştu. HT Magazin'den Esin Övet, Hande Bermek'e ulaştı.
Hande Bermek, Övet'e "Sadece bir insan değil, bir kadın, bir eş ve en önemlisi bir anne olarak yaşanan bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum. İzin verirsen eğer ve hâlâ gerekliyse cevap vermem için biraz zamana ihtiyacım var” cevabını verdi.
Murat Başoğlu'nun eşi Hande Bermek: Yaşanan bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp...
Teknede genç bir kadınla öpüşürken yakalanan Murat Başoğlu'nun eşi Hande Bermek ilk kez konuştu.Sosyete - 03 Ağustos 2017 10:41
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