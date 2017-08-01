Murat Başoğlu: Öptüğüm kızı tanımıyorum

Magazin - 02 Ağustos 2017 07:00

Sunucu Murat Başoğlu (49) Bodrum’da teknede sevişirken görüntülenmişti. Bu kadının Murat Başoğlu’na ait spor salonunda fitness hocası olan yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı (35) olduğu söylendi.'EŞİM YANIMDA'Murat Başoğlu şu ifadelere yer verdi: "O kadın yeğenim Burcu değil, birileri benzetmiş. ayrıca Burcu evli. Ben abime ne diyeceğim şimdi? O kadınla teknede yaşadığımız 2 saatlik bir şeydi. Öpüştüğüm o kadını tanımıyorum. Adını bile hatırlamıyorum. Büyük hata yaptım. Bedelini ödüyorum. Eşim Hande yanımda."Burcu Başoğlu Kabadayı ve 14 yıllık evli olan Hande-Murat Başoğlu çifti. Murat Başoğlu ve yanındaki kadının bu fotoğrafları gündeme bomba gibi düşmüştü.DAHA ÖNCEKİ KRİZLERSunucu, 24 Mart 2016’da Nişantaşı’nda bir kafede Burcu adlı bir genç kızla görüntülenmiş, “Magazin basını öz yeğenimi, sevgilim gibi gösterdi. Ayıptır. Evliyim, çok mutluyum” diye çıkışmıştı. Daha sonra oyuncu Buse Narcı’ya aşk mesajı gönderdiği ortaya çıkmış, bu iddiayı da yalanlamıştı.Kaynak: hurriyet.com.tr