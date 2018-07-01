Murat Başoğlu meşhur teknesini satıyor!

Yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki skandal görüntüleriyle gündeme gelen Murat Başoğlu'ndan yeni haber var.

Magazin - 01.07.2018 11:42
Murat Başoğlu meşhur teknesini satıyor!
Boşandıktan sonra eski eşi Hande Bermek ile Bodrum'da yaşamaya devam eden Başoğlu, teknesini satmaya karar verdi. Murat Başoğlu, Türkiye'nin yüzünü kızartan olayın ardından evini satıp yurt-dışına gitmek istemiş ancak mahkeme davanın karar bağlanmasına kadar Başoğlu'nun yurt-dışına çıkmasına izin vermemişti. Başoğlu, geçtiğimiz aylarda yargılandığı davadan beraat etti. Bodrum'daki evini satmaktan vazgeçen ünlü sunucu eşi ile gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladı.

Posta'dan Bekir Saçar'ın 'Görünen adam' köşesinde yeni bir iddiaya yer verdi. İşte yazının o kısmı:

MEŞHUR TEKNE SATILIYOR

Sunucu Murat Başoğlu’nun geçen yaz Bodrum Yalıkavak açıklarında, malum olayı yaşadığı tekne günlerce gazetelerde yer almış ve ünlenmişti. Murat Başoğlu, bilinirliği artan Apostol adlı teknesini satılığa çıkarmış.

(Murat Başoğlu ile yeğeni Burcu Başoğlu teknede sevişirken görüntülenmiş, skandal ilişki günlerce magazin gündemini meşgul etmişti.)

Murat Başoğlu ile Hande Bermek skandal ilişkiyi unuttu!

Murat Başoğlu ile Hande Bermek skandal ilişkiyi unuttu!



Sunucu Murat Başoğlu'ndan flaş hamle!

Sunucu Murat Başoğlu'ndan flaş hamle!
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