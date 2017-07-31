Murat Başoğlu’nun önceki gün Bodrum’da öpüşürken görüntülendiği genç kadının, fitness hocası olduğu ve Başoğlu’na ait Etiler’deki spor salonunda çalıştığı iddia edildi.
14 yıldır Hande Bermek’le evli olan bir çocuk babası sunucu, bu konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmazken, söz konusu görüntülerin evliliğini etkilemediğini ileri sürdü: “İşimize gücümüze bakıyoruz. Bir şey yok. Ayın 12’sinde Çeşme’ye, Kenan Doğulu’nun konserini izlemeye gideceğiz. Hayatımıza devam ediyoruz.”
Öte yandan çifte yakın kaynaklar, ailesinin Hande Bermek’e “Bir an evvel boşan. Bu skandaldan kurtul” dediğini ileri sürüyor.
Murat Başoğlu, önceki gün Yalıkavak açıklarındaki teknede genç bir kadınla görüntülendi. Ünlü sunucu, çok ses getiren bu fotoğrafların eşi Hande Bermek’le evliliğini bitirmeye sebep olmayacağını iddia etti.
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Murat Başoğlu: Hayatımıza devam ediyoruz
Önceki gün Bodrum’da genç bir kadınla öpüşürken görüntülenen Murat Başoğlu, “İşimize gücümüze bakıyoruz. Hayatımıza devam ediyoruz" dedi.Magazin - 01 Ağustos 2017 03:00
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