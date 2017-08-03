Murat Başoğlu eve kapandı!

Magazin - 04 Ağustos 2017 08:00

Murat Başoğlu geçen hafta Bodrum’da teknede bir genç kızla öpüşürken görüntülenmişti. Murat Başoğlu, kızın adını önce hatırlayamamış, sonra “Olaydan 2 saat önce tanışmıştık. Adı Olga. Büyük hata yaptım. Ama eşim Hande yanımda” demişti.Gündoğan’daki evinden çıkmayan Murat Başoğlu telefonla konuşurken görüntülendi. Murat Başoğlu sıkıntılıydı, yüzü hep asıktı. Telefonları susmuyordu. Bu arada Murat Başoğlu Instagram hesabını kötü yorumlar üzerine kilitledi.Hande Bermek’in boşanmayı düşünmediği konuşuluyor.