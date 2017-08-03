Murat Başoğlu eve kapandı!

Geçen hafta Bodrum’da teknede bir genç kızla öpüşürken görüntülenen Murat Başoğlu, olay sonrası kendine eve kapattı. Gündoğan’daki evinde telefonda konuşurken görüntülenen Murat Başoğlu'nun bir hayli sıkıntılı olduğu gözlendi.

Magazin - 04 Ağustos 2017 08:00
Murat Başoğlu eve kapandı!
Murat Başoğlu geçen hafta Bodrum’da teknede bir genç kızla öpüşürken görüntülenmişti. Murat Başoğlu, kızın adını önce hatırlayamamış, sonra “Olaydan 2 saat önce tanışmıştık. Adı Olga. Büyük hata yaptım. Ama eşim Hande yanımda” demişti.

Gündoğan’daki evinden çıkmayan Murat Başoğlu telefonla konuşurken görüntülendi. Murat Başoğlu sıkıntılıydı, yüzü hep asıktı. Telefonları susmuyordu. Bu arada Murat Başoğlu Instagram hesabını kötü yorumlar üzerine kilitledi.

Hande Bermek’in boşanmayı düşünmediği konuşuluyor.

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