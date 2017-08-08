Murat Başoğlu eşine kendisini affettirmeye çalışıyor!

Teknede bir kadınla öpüşürken görüntülenen Murat Başoğlu eşi ile arasını düzeltmeye çalışıyor. Her yolu deneyen ünlü sunucunun eşiyle ABD tatiline çıkacağı konuşuluyor.

Sosyete - 08 Ağustos 2017 09:55
Murat Başoğlu eşine kendisini affettirmeye çalışıyor!
Bodrum'da eşini aldatırken yakalanan sunucu Murat Başoğlu, bunalımda. Ünlü sunucu, Gündoğan'daki evinde, eşi Hande Bermek'e olayı unutturmak için çaba sarf ediyor ama hâlâ başarılı olamadı. Başoğlu'nun eşiyle bir aylık ABD tatiline çıkıp yaraları sarmaya çalışacağı öğrenildi.

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KAYNAK: sabah.com.tr
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