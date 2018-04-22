Murat Başoğlu, Ebru Polat'ı çıldırttı!

Magazin - 22.04.2018 16:30

Geçtiğimiz yaz ortaya çıkan skandalın ardından kabuğuna çekilen Murat Başoğlu yeniden Instagram'a döndü. Üzerinde 'Işık sarsın sizi' yazan, melek kanatlarının olduğu panonun önünde çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.Murat Başoğlu'nun fotoğrafının altına yazdığı sözün Ebru Polat'ın bir şarkısında geçtiği ortaya çıktı. Durumu gören Ebru Polat dikkat çeken bir yorumda bulundu. Şarkıcı "Allah kahretsin bir de benim şarkı sözümü kullanmış mesajında... Lanet olsun!" yorumunda bulundu.