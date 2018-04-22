Murat Başoğlu'nun fotoğrafının altına yazdığı sözün Ebru Polat'ın bir şarkısında geçtiği ortaya çıktı. Durumu gören Ebru Polat dikkat çeken bir yorumda bulundu. Şarkıcı "Allah kahretsin bir de benim şarkı sözümü kullanmış mesajında... Lanet olsun!" yorumunda bulundu.
Murat Başoğlu, Ebru Polat'ı çıldırttı!
Murat Başoğlu aylar sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Başoğlu'nun fotoğrafının altına yazdığı not Ebru Polat'ı kızdırdı.Magazin - 22.04.2018 16:30
Geçtiğimiz yaz ortaya çıkan skandalın ardından kabuğuna çekilen Murat Başoğlu yeniden Instagram'a döndü. Üzerinde 'Işık sarsın sizi' yazan, melek kanatlarının olduğu panonun önünde çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Murat Başoğlu'nun fotoğrafının altına yazdığı sözün Ebru Polat'ın bir şarkısında geçtiği ortaya çıktı. Durumu gören Ebru Polat dikkat çeken bir yorumda bulundu. Şarkıcı "Allah kahretsin bir de benim şarkı sözümü kullanmış mesajında... Lanet olsun!" yorumunda bulundu.
Murat Başoğlu'nun fotoğrafının altına yazdığı sözün Ebru Polat'ın bir şarkısında geçtiği ortaya çıktı. Durumu gören Ebru Polat dikkat çeken bir yorumda bulundu. Şarkıcı "Allah kahretsin bir de benim şarkı sözümü kullanmış mesajında... Lanet olsun!" yorumunda bulundu.
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Bağlantılar: Murat Başoğlu, Ebru Polat
YORUMLAR(1 Yorum Yapıldı)
Misafir(hasan) Ne gramer ne de imladan anlayan bir sarki sozu yazari.23.04.2018 00:40:54
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