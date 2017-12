Muharrem Usta: Teknik direktör değişikliğine giderek doğrusunu yaptık...

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, iyi bir takımlarının olduğunu belirterek, "Trabzonspor'un her zaman zirvede bulunması gerekiyor" dedi.

Muharrem Usta, katıldığı bir televizyon programında takımın durumunu, transfer çalışmaları ve kulübün mali tablosuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



'TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEREK DOĞRUSUNU YAPTIK'

Muharrem Usta, teknik direktör değişikliğine giderek doğrusunu yaptıklarını ifade ederek, "Çünkü Türkiye'de kimsenin yapmadığı kadar sahip çıktık. Biz de bir sınavdan geçtik. 2 yılda 3 teknik direktörümüz oldu. Keşke istikrarlı bir şekilde arkasında durduğumuz hocamızla bir yol alabilseydik. Elimizde iyi bir kadro var. En azından yeni bir hocayla yeni bir kadro kurmayacağız. Rıza hocamızla da sürekli konuşuyoruz. Türkiye'nin en iyi takımlarından birine sahibiz. Sene başına kötü girdik. Hoca değişikliği yaptık. Şimdi ligde iyi gidiyoruz" dedi.



'BAŞARILI HOCAYI GÖNDERECEK DEĞİLİZ'

Rıza Çalımbay ile 15 dakika içerisinde çok hızlı bir şekilde anlaştıklarını anlatan Muharrem Usta, "Türkiye'yi bilmesi ve gittiği takımlarda yakaladığı başarılara bakıldığında Rıza hocayı çokta tartışmadık. Kontratın süresine takılmamak gerekiyor. Ersun hoca ile yaşadığımız süreçte kontratların fazla önemli olmadığını gördük. Trabzonspor gibi bir kulüpte başarılı olmuş bir hocayı gönderecek değiliz. Başarının olduğu yerde taraftarların uzlaşmama ihtimali yok" diye konuştu.



'TRABZONSPOR ZİRVEDE OLMALI'

Trabzonspor'un her zaman zirvede bulunması gereken bir kulüp olduğunu söyleyen Usta, şöyle konuştu:



"Son yıllarda yaşadığımız başarısızlıktan dolayı zirveyi çekinceli konuşur durumdayız. Yaşadıklarımız bizi ayranı üfleyerek içmeyi tavsiye ettiği için bu konuda söyleyebileceğim, taraftar bize sahip çıkıyor. İyi de bir takımımız var. Trabzonspor'un zirvede olması lazım. Bugünkü Trabzonspor hocaya ait değil. Nakış dokur gibi her oyuncuyu ince detayıyla işleyerek aldık. Hangi hoca gelirse gelsin üzerine koyarak tamamlayabileceği iyi bir takımımız var. Bunun da başarının zemini olduğuna inanıyorum."



'TRANSFERDE HARİTAMIZI BELİRLEDİK'

Muharrem Usta, ara transfer döneminde yol haritalarını belirlediklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:



"Rıza hoca ile transfer ve kadro şişkinliğini hepsini masaya yatırıyoruz. Transferde yol haritamız net bir şekilde belli. Çok iyi kadromuz olduğu için şu kadar oyuncu alacağız, şu kadar sorunumuz var gibi büyük kaosun içinde değiliz. Belki de ilk defa hiç bir oyuncu almasak bile çok iyi kadromuz var diyebiliriz. Hubocan, neredeyse kaybolurken Trabzonspor olarak bizim en iyi stoperlerimizden birini görmeye başladık. Futbolcular bazında en az sorunu olan takımlardan biriyiz. Transferde bizde minimum hareketlilik olabilir. Rıza hoca ve yönetim kurulu ne yapılması gerektiği konusunda yüzde yüz mutabıktır. Her türlü ihtimallerle ilgili de net mutabakatımız var. Devre arasında belki de transferde en az hareketlilik bizde olacak. Mali anlamda transfere engel bir durumumuz yok."



'AYRILACAK VE AYRILMAK İSTEYEN OYUNCULAR VAR'

Muharrem Usta, kadrodan ayrılacak oyuncuların da olabileceğini belirterek, "Ayrılık olabilir. Bu yönde talepte bulunan oyuncular da var" dedi.



'EKİCİ'YE ASLA YANLIŞ YAPMADIK'

Fenerbahçe'ye giden Mehmet Ekici konusuna da değinen Başkan Muharrem Usta, şunları söyledi:



"Rıza hoca başladığında ben Rıza hocanın bulunduğu ortamda oyuncularımızı da alarak toplantı yaptım. "Hocam yönetim olarak sadece sizden forma adaleti istiyoruz. Hak edenin oynamasını istiyoruz. Bunun kararı tabi ki teknik kadro olarak size ait. Yönetim olarak bunun peşindeyiz" dedik. Sosa geldiğinde ilk iki maçta gerçekten iyiydi. Ancak Sosa Milan'da da pek fazla oynamıyordu. Bizden Fenerbahçe'ye giden Mehmet Ekici'ye bakın, hala dikiş tutturamadı. Ekici'ye biz asla yanlış yapmadık. Mehmet Ekici o dönem, 'İstanbul'da iki kulüp var, hangisini uygun görürseniz ben giderim' dediği için ve sonunda bir kulüpte ısrar ettiği için 'Kadro dışı bırakırım. 6 ay oynamadığında toparlayamazsın kendini. Sen zaten narin oyuncusun, sakatlanıyorsun. Bunu dikkate al' dedim. Yolun buraya gitmesini o sağladı. Onun oynamadığında bu sorunları yaşayacağını doktor kimliğinde tahmin ediyordum. Şuan ona söylediklerim yaşanıyor. Keşke öyle yapmamış olsaydı."



'SOSA HAZIR OLMADAN OYNAMAMALIYDI'

Takımın Arjantinli yıldızı Sosa'nın Trabzonspor'un ayrılmaz bir parçası olacağına inandığını söyleyen Usta, bu konuda şöyle konuştu:



"Sosa gibi hazır olmayan oyuncunun takımın içine sürülmesinin sonucu olacaktı. Oynamayan bir oyuncunun bir iki maç çok iyi olur ama devamını getiremezsiniz. Bizim önceki teknik kadro Sosa'yı hazırlamadan ortaya atmamalıydı. Şehirle ilgili sorunu asla yok. Herke görecek. Rıza hoca, biz ve Sosa da aynı kararlıkta. Sosa ikinci devre ile birlikte takım içindeki en değerli arkadaşlarımızdan olacak. Asla bir ayrılık olmayacak. Sosa her takıma lazım. Ama bildiğimiz Sosa lazım. Sosa'nın sorunu performans sorunu. Burak'ta da aynı sorunu yaşadık. Çin'den geldi, ilk maçta çok iyi ama Fenerbahçe maçında sakatlandı. Burak, çok kararlı bir şekilde yüksek performansla bu takımda çok önemli pozisyonda olması gerektiğine inandığı için Sosa gibi sorunlar yaşarken atlattı. Sosa'nın bunu atlatması ara dönemde olacak. Sosa da bu takımın ayrılmaz bir parçası olacak."



'RODALLEGA'SIZ TRABZONSPOR DÜŞÜNMÜYORUZ'

Forvet oyuncuları Rodallega'nın takımdan ayrılma gibi bir durumu olmadığını ifade eden Usta, şöyle konuştu:



"Rodallega'yı bugün Türkiye'de kim istemez? Ama Trabzonspor gibi bir takımın uzun yıllardan sonra santrafor bölgesinde çok güçlü iki oyuncusu var. Rodallega'nın olmadığı bir Trabzonspor düşünülebilir mi? Elbette düşünülebilir ama biz Rodallega'sız bir Trabzonspor düşünmeyiz. Bir oyuncunun değeri takımına ne zaman ihtiyaç varsa o zaman yaptığı katkı ile ölçülür. Rodallega, Trabzonspor'a çok katkı yapan bir oyuncu. Bizim için çok değerli. Ne Rıza hocanın ne de yönetim olarak bizim kafamızda Rodallega ile ilgili takımdan ayrılması konusunda herhangi bir durum söz konusu değil."



'YUSUF VE ABDÜLKADİR İÇİN GÖRÜŞME VAR, RESMİ TEKLİF YOK'

Genç oyuncular Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı için görüşmelerin olduğunu kaydeden Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, şöyle devam etti:



"Abdülkadir sahneye daha sonra çıktı. Birbirine göre çok farklı özellikleri olan gözümüzün nuru, hepimizin önemsediği iki oyuncu. Bu tarz oyunculara dünyanın her tarafından ilginin olmaması mümkün değil. Evet, özellikle Avrupa'dan büyük kulüplerle çeşitli görüşmeler oluyor ama resmi teklif yok. Direkt kulüplerin resmi kişileri bizle görüşüyor. Abdülkadir İspanya tarafına uygun olduğu o taraftan daha yoğun ilgi var. Yusuf'a her tarafın ilgisi var. Bizlerle görüşüyorlar, haberimiz oluyor. Açık açık konuşuyorlar. Karşılıklı rakamları konuşuyoruz. Ancak resmi teklif yok. Onların geleceği zaten iyi olacak. Onlar çok çalışmalı çok uğraşmalı. Ne yıldızlar geldi geçti, kayboldu gitti. İki oyuncumuzun olağanüstü karakteri var. Kendilerini biliyorlar, şımarmıyorlar. Teklif onlara gelecek. Onların oyuna yönelmeleri, her maç üzerine koymaları, daha iyi oynamaları lazım. Dünyanın her tarafından belli ki teklif gelecek. Kulüp menfaati için çok iyi bir teklif gelirse belki düşünürüz ama benim gönlüm Yusuf ve Abdülkadir ile Trabzonspor çokça tarih yazsın ister. Buranın sembolü olsun ondan sonra gitsin. İnanılmaz müthiş rakamlar geliyor. Aslolan onlar için Trabzonspor'da tarih yazmalarıdır. Kardemir Karabükspor maçının sonrasında kontratlarında iyileştirme yapacağız. Ama bir anda çok büyük rakamlarla kaybolup gitmesinler. Kademe kademe gidelim."



ONUR'DAN ABDÜLKADİR'E EV JESTİ

Kaptan Onur'un ev konusunda Abdülkadir'e jest yaptığını belirten Usta, "Abdülkadir, 'Ev alır mısınız?' dedi. Ben ona daha ortalama ev önermiştim. 'Ben kaptan Onur ağabeyin evini çok beğendim. Onu alır mısınız' dedi. Onur ona jest yaptı. 'Bir rakamı benden olsun' dedi. Geri kalanına biz 'tamam' dedik. O evi Abdülkadir'e alıyoruz. Ehliyet, araba alıyoruz. O istemese de biz ona alacağız. Onun kontratını düzelteceğiz. Abdulkadir ve Yusuf umarım sembol isimler olur. Bugün onların da gitme derdi yok. İyi teklifler geldiğinde 'bırak bizi gidelim' dedikleri yok. Biz onların gençlerin idolü olmasını istiyoruz" dedi.



'MAS'A ARJANTİN'DEN TEKLİF VAR'

Başkan Muharrem Usta, Arjantinli sol bek oyuncuları Emmanuel Mas'a ülkesinden teklif olduğunu da doğrularken, diğer oyuncularla ilgili ise devre arasında konuşulması gerektiğini söyledi.



'YARIM PUAN KAYBINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK'

Hakem konularına uzun zamandır girmediklerini ifade eden Başkan Muharrem Usta, bu konuda şunları söyledi:



"Hiçbir takımla da polemiğe girmiyoruz. Son maçla ilgili muhtemelen taraftarlar birçok şey yazıp çiziyordur. Haklıdırlar da. Bir oyuncumuz maçtan sonra 'Başkanım 1 gol yesek, 2 puan kaybetsek ne olacaktı?' dedi. 1 gol yeseydik 2 puandan olacaktık. Bizim şuanda yarım puan kaybına tahammülümüz yok. Hele hele haksız bir şekilde. Yapılan hataların Yusuf Namoğlu tarafından iyi izlendiğini, takip edildiğine inanıyorum. Hakemler de hata yapabilir. Onlar da bizim gibi insanlar. Son maçta penaltılar verilmeyip bir de berabere kalsaydık canımız yanacaktı. Hiçbir hakemin kasıtlı bir iş yapacağına inanmak istemiyorum. Yanlışlar oluyor. Ama bağırıp sonuç alanları görünce insanlar kahroluyor. Muhtemelen taraftarlar bu nedenle baskı kurmaya çalışıyoruz. Biz diyalog ve iyi niyetle bu işi çözme tarafındayız. Video hakem uygulamasını da sonuna kadar destekliyorum."



'KÜÇÜLELİM, BORÇLAR DA KÜÇÜLSÜN DİYE BİR DÜNYA YOK'

Küçülerek, 5-10 seneyi unutarak borcun eritilemeyeceğini anlatan Usta, "Başarılı bir takımınız yoksa, geliriniz de yok. Ne sponsor, ne taraftar gelir. Ne maç kazanıp yayın geliriniz artar. Küçülelim, borçlar da küçülsün diye bir dünya yok. Başarılı olarak borçları eriteceğiz. Büyük projeler yaparak, çok büyük gelirlere kavuşmak kaydıyla Trabzonspor hem sportif hem de ekonomik olarak sağlıklı bir zemine gelebilir" ifadelerini kullandı.



