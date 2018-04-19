Müge Anlı maça gitti, sosyal medya yıkıldı!

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının sunucusu Müge Anlı, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini izlemeye Ülker Stadı'na gitti, sosyal meyda sallandı.

Magazin - 19.04.2018 21:45
Müge Anlı maça gitti, sosyal medya yıkıldı!
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında gerçekleşen mücadeleyi izlemeye gelenler arasında Müge Anlı da vardı. Müge Anlı'nın tribünden maçı seyrederken çekilen görüntüsü yayıncı kuruluş tarafından ekrana verildi. Fenerbahçe taraftarı olan Müge Anlı'nın bu görüntüsü sosyal medyayı salladı.

İşte Twitter'da yazılanlar..

@SedtKoc
Müge Anlı Fenerbahçe uğruna kaybolan gençliğimizi bulmak için stadyumda sanırım.

@AlemdeeFener
Biri Müge Anli'ya "Kaybolan Ruhumuzu" bulmasini rica edebilir mi ?

@GokhanTosun
Gol pozisyonunu da mı Müge Anlı bulsun?!

@atavradbesiktas
Müge Anlı maça Aykut Kocaman'ın çalınan tacını bulmaya gelmiş galiba.

@AytekinSelcuk
Müge Anlı kaybolan M.Ekici ve Valbuena’yı arıyor :)


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Bağlantılar: Müge Anlı, Fenerbahçe

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