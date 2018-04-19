Müge Anlı maça gitti, sosyal medya yıkıldı!

Magazin - 19.04.2018 21:45

@SedtKoc Müge Anlı Fenerbahçe uğruna kaybolan gençliğimizi bulmak için stadyumda sanırım.

@AlemdeeFener Biri Müge Anli'ya "Kaybolan Ruhumuzu" bulmasini rica edebilir mi ?

@GokhanTosun Gol pozisyonunu da mı Müge Anlı bulsun?!

@atavradbesiktas Müge Anlı maça Aykut Kocaman'ın çalınan tacını bulmaya gelmiş galiba.

@AytekinSelcuk Müge Anlı kaybolan M.Ekici ve Valbuena’yı arıyor :)

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında gerçekleşen mücadeleyi izlemeye gelenler arasında Müge Anlı da vardı. Müge Anlı'nın tribünden maçı seyrederken çekilen görüntüsü yayıncı kuruluş tarafından ekrana verildi. Fenerbahçe taraftarı olan Müge Anlı'nın bu görüntüsü sosyal medyayı salladı.