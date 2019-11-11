Müge Anlı ile Tatlı Sert'te şoke eden olay: 8 kadınla aynı anda evlendi!

ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı'nın programında herkesi şoke eden bir olay yaşandı.41 yaşındaki Ömer Sırtaş aynı anda 8 kadınla evli olduğu ortaya çıktı. Evli kadınlardan biri olan Sevgi Demir'in diğer kadına ulaşması olayı ortaya çıkardı.3 yıl Ömer beyle dini nikahla evli kalan Sevi Demir'in küçük oğlunun bir gün evde babasını cep telefonuyla oynaması genç kadının gerçekleri görmesini sağladı. Oğlu telefonla oynarken telefonu eline alan Sevgi hanım eşinin Whatsapp görüşmelerine baktı. Whatsapp'ta "Ömrüm" diye gelen mesajı gören Sevgi hanım bir anda şoke oldu. Daha sonra diğer yazılanlara da bakan Sevgi hanım "Seni Çok Seviyorum" mesajını gördükten sonra eşine telefonu verip oğlunun alarak evden çıktı.Bu olaydan sonra oğlunun babasını araştırmaya karar verdi Sevgi hanım. Her araştırmada yeni bir gerçek ile karşılaştı, her öğrendiği ile adeta şaşkına döndü. Yaptığı araştırmalardan sonra çocuğunun babasının hayatında başka kadınlar olduğunu anladı ve o kadınlardan 2 tanesine ulaştı. İlk Selin hanımdan 2 çocuğu olduğunu öğrendi Sevgi hanım. Daha sonra ise 8 farklı kadında toplamda 5 tane çocuğu olduğunu öğrendi.Müge anlı bu durumdan sonra "Nasıl 3 kadın aynı anda birbirinizle beraber olduğunun anlamazsınız" sorusunu yöneltti. Bu soruya Sevgi hanım ise şehir dışında iş yaptığı için anlamadım açıklamasını yaptı.Şimdi ise 8 kadınla aynı anda evli olan Ömer Sırtaş'ın hayatında başka kadınlar var mı? sorusunun cevabı o araştırılıyor.