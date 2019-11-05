Mucize Doktor'da isyan ettiren diyalog! Şikayet edildi!

Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez sosyal medyayı salladı!
Yayınlanan 8. bölümdeki bir sahnede doktor rolündeki kişinin hastaya “Debelene debelene çıkarmışsın serumu” ifadesini kullanmasının ardından hastanın “Böyle ıvır zıvır şeyleri hemşire yapmıyor mu, nasıl doktorsun sen?” yanıtı tepki çekti.
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Bu diyaloğun ardından Öğrenci Hemşireler Derneği ailesi adına ÖHDER Yönetim Kurulu bir kamuoyu açıklaması yayınlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bu durum hemşirelik mesleğini, meslek üyelerini ve meslek adaylarını olumsuz etkilemektedir.Medya sektöründe yapılan mesleğimize yönelik olumsuz dayatmaları kınıyor, ilgili kurumlarla hassasiyetimiz hakkında görüşmeler gerçekleştireceğimizi kamuoyunu duyuruyoruz”
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