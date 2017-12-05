Modern çağın buluşu botoks!

Yaş ilerledikçe aynada yüzüne daha çok bakmaya başlar insan. Bazen de morali bozulur hiç bakmak istemez. Özellikle göz kenarlarında belirmeye başlayan kırışıklıklar herkesin canını sıkar. Yaşanmışlıkların izleri alında ve en çok göz etrafında kendini gösterir ve maalesef ne yaparsak yapalım kırışırız.

Güzellik - 05.12.2017 15:40

İşte bu problemin geçici de olsa son günlerde en çok uygulanan tekniği botoks oldu. Hamile olan ve emziren annelerin dışında herkesin yaptırabileceği bu teknik, uzman kişiler tarafından yapılmadığında sorunlar da oluşturabiliyor.



Oldukça kısa süren botoks işlemi en çok da, kazayağı, alın, boyun, kızgınlık çizgisi, kaş kaldırmak ve terlemeyi önlemek için tercih ediliyor. Uygulama süresi 10-15 dakika olan işlem sonrası bir acı ve sızı hissedilmiyor. Aynı gün uyku pozisyonuna dikkat edilmeli yüz üstü yatılmaması gerekmektedir. Botoksun tam etkisi 5 ile 7 gün arasında tamamen görülür.



YAZI: KAMURAN AKDEMİR

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.