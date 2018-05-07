Misafirperver çift!

Magazin - 07.05.2018 13:35

Serdar Ortaç:"Bakkala gitse haberim olur!"

Serdar Ortaç'tan Ajda Pekkan'a iki şarkı!

Serdar Ortaç'tan bu yaz albüm yok!

Serdar Ortaç, 2014 Haziran ayında nikah masasına oturduğu Chloe Loughnan ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.Geçtiğimiz günlerde eşinin Arap şeyhinin oğluyla ilgili çıkan haberlere son noktayı koyan Serdar Ortaç, eşiyle birlikte önceki akşam yurt dışından gelen misafirlerini ağırladı.İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde misafirleriyle yemek yiyen çift, geç saatlere kadar AVM'de kalıp sohbet etti.Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ortaç, "Stüdyo çalışmalarım var. Chloe misafirlerle ilgilendi. Yemek yedik, evimize gidiyoruz." dedi.Ünlü popçu, daha önce bu yıl albüm çıkarmayacağını ancak sanatçı arkadaşları için stüdyoya gireceğini açıklamıştı.