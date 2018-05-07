Misafirperver çift!

Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan, geçtiğimiz akşam yurt dışından gelen misafirlerini İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde ağırladı.

Magazin - 07.05.2018 13:35
Misafirperver çift!
Serdar Ortaç, 2014 Haziran ayında nikah masasına oturduğu Chloe Loughnan ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde eşinin Arap şeyhinin oğluyla ilgili çıkan haberlere son noktayı koyan Serdar Ortaç, eşiyle birlikte önceki akşam yurt dışından gelen misafirlerini ağırladı.

Serdar Ortaç:

Serdar Ortaç:"Bakkala gitse haberim olur!"



İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde misafirleriyle yemek yiyen çift, geç saatlere kadar AVM'de kalıp sohbet etti.
Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ortaç, "Stüdyo çalışmalarım var. Chloe misafirlerle ilgilendi. Yemek yedik, evimize gidiyoruz." dedi.

Ünlü popçu, daha önce bu yıl albüm çıkarmayacağını ancak sanatçı arkadaşları için stüdyoya gireceğini açıklamıştı.

Serdar Ortaç'tan Ajda Pekkan'a iki şarkı!

Serdar Ortaç'tan Ajda Pekkan'a iki şarkı!



Serdar Ortaç'tan bu yaz albüm yok!

Serdar Ortaç'tan bu yaz albüm yok!
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