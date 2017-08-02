Mircea Lucescu, Milli Takım'da... TFF, Lucescu'yu resmen açıkladı!

Mircea Lucescu, Türkiye A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu.

Spor - 02 Ağustos 2017 18:11
Mircea Lucescu, Milli Takım'da... TFF, Lucescu'yu resmen açıkladı!
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım teknik direktörlüğüne Mircea Lucescu'nun getirildiğini resmen açıkladı.

Rumen teknik adam, 4 Ağustos Cuma günü saat 14.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek olan imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Türkiye A Milli Takımı'na bağlayan imzayı atacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Mircea Lucescu ile 2+1 yıllığına anlaşmış olup imza töreni 4 Ağustos 2017 Cuma günü saat 14.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacaktır. Türk futboluna hayırlı olmasını dileriz."

DHA

MİRCEA LUCESCU KİMDİR?
29 Temmuz 1945 tarihinde Romanya'nın Bükreş kentinde dünyaya gelen Mircea Lucescu, Rumen futbolunda önemli bir konuma sahiptir.

Romanya Millî Futbol Takımı'na Gheorghe Hagi'yi kazandırmıştır. Eski bir kaleci olan oğlu Răzvan Lucescu da Rapid Bükreş'i yönetmektedir. Lucescu, futbol yaşantısında Dinamo Bükreş ile büyük başarılar kazanmış, Galatasaray ve Şahtar Donetsk ile iki Avrupa kupası kazanmıştır. Türkiye'de ayrı takımlarda iki yıl üst üste şampiyonluk yaşamıştır.
Mircea Lucescu, yeni dönemde Türkiye A Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak görev alacak.
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