Miranda Kerr doğuma hazırlanıyor!

Snapchat’in kurucusu eşi Evan Spiegel ile evli olan dünyaca ünlü model Miranda Kerr ikinci çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanıyor. Kerr, doğuma yoga ie hazırlandığını açıkladı.

Magazin - 07.05.2018 18:26

Avustralyalı top model Miranda Kerr ikinci evliliğini yaptığı milyoner Evan Spiegel’den ikinci çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanıyor.



Doğumun kolay olması için yoga yaptığını açıklayan Miranda Kerr, bebeğin cinsiyetiyle ilgili iddialar "Eşim muhafazakar, çocuğumuzun cinsiyetini öğrenmek istemedi" cevabını verdi.



Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Snapchat’in kurucusu Evan Spiegel ile dünya evine giren ünlü model Miranda Kerr kasım ayında hamile olduğunu açıklamıştı.



Aktör Orlando Bloom ile evliliğindeni Flynn isimli 7 yaşında bir erkek çocuk sahibi olan Avusturyalı model ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.



Kerr’in sözcüsü konuyla ilgili olarak, “Miranda, Evan ve Flynn ailenin en yeni üyesini karşılamak sabırsızlanıyorlar” açıklamasını yaptı.

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