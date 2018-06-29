Mine Tugay yer çekimine meydan okudu!
Ünlü oyuncu, Mine Tugay yer çekimine meydan okudu. Yoga yaptığı anları takipçileriyle Instagram hesabından paylaşan Tugay, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.
Magazin - 29.06.2018 11:51
Fit vücuduyla ve yogaya olan ilgisiyle bilinen güzel oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırtmayı başardı.
Yoga yaptığı videosuyla adeta yer çekimine meydan okuyan Tugay, esnek vücuduyla takipçilerine parmak ısırttı. Uzun süredir ekranlardan uzak olay Tugay'a binlerce "Eğitim veriyor musunuz?" sorusu soruldu.
Mine Tugay: Tek suçum taciz ettiği için ona...
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