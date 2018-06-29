Mine Tugay yer çekimine meydan okudu!

Magazin - 29.06.2018 11:51

Mine Tugay: Tek suçum taciz ettiği için ona...

Fit vücuduyla ve yogaya olan ilgisiyle bilinen güzel oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırtmayı başardı.Yoga yaptığı videosuyla adeta yer çekimine meydan okuyan Tugay, esnek vücuduyla takipçilerine parmak ısırttı. Uzun süredir ekranlardan uzak olay Tugay'a binlerce "Eğitim veriyor musunuz?" sorusu soruldu.