Şenol Güneş, 'Beşiktaş'la yola devam' dedi!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya gelen ve daha sonra Milli Takım'ı çalıştıracağı iddia edile Şenol Güneş, kararını verdi. Şenol Güneş, 'Beşiktaş'la yola devam' dedi.

Futbol - 31 Temmuz 2017 16:01

Beşiktaş ismi A Milli Futbol takımı ile anılan teknik direktörü Şenol Güneş'in takımda kalacağına dair resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.



İşte resmi siteden yapılan o açıklama:



Öncelikle Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevi için başarılı hocamız Sayın Şenol Güneş’in adının geçmesinden tüm camiamızın onur duyduğunu bir kez daha dile getirmek isteriz. Milli Takım hepimizin Milli Takımı'dır. Milli Takımımız'ın başarısı hepimizin başarısıdır.



Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Başkanımız Sayın Fikret Orman’ın bilgisi dahilinde hocamız Sayın Şenol Güneş’e Beşiktaş'taki görevi devam ederken, aynı zamanda Milli Takımımızı da yönetmesi için 4 maçlık bir teklif sunulmuştur. Bu teklifle ilgili hem Başkanımız hem de Teknik Direktörümüz ortak bir değerlendirme yaparak böyle bir çalışma modelinin hem hepimizin ortak gururu olan Milli Takımımıza hem de ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan Beşiktaşımıza katkı sağlamayacağı konusunda hemfikir olmuştur.



Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören arasında bugün Başkanımız Sayın Fikret Orman’ın bilgisi dahilinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde de bu ortak karar tekrar ifade edilmiş, bu onurlu görev için yapılan bu kıymetli teklife teşekkür edilmiştir.



Dolayısıyla tüm kamuoyunun haklı takdirini kazanmış başarılı hocamız Sayın Şenol Güneş, son iki sezondur olduğu gibi Beşiktaşımızın yeni başarıları için çalışmaya devam etmektedir.



Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.



Beşiktaş JK"





TFF'den Şenol Güneş açıklaması



"Beşiktaş'ın ve Şenol Güneş' in aldığı kararı saygıyla karşılıyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinden Şenol Güneş ile iligili bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Beşiktaş'ın ve Şenol Güneş' in aldığı kararı saygıyla karşılıyoruz" denildi.



TFF'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün bilgisi dahilinde bugün Teknik Direktör Sayın Şenol Güneş ile Beşiktaş'taki görevinin yanı sıra A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Federasyonumuzda bir görüşme yapılmış, kendisine 2018 Dünya Kupası kalan grup eleme maçlarında görev yapması için bir öneride bulunulmuştur. Yapılan görüşme sonucunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Sayın Şenol Güneş' in aldığı kararı saygıyla karşılıyoruz"



DHA

