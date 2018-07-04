Songül Karlı, uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Karlı, geçtiğimiz günlerde tatil için gittiği Bodrum Türkbükü'nde yürüyüş yaparken görüntülendi. Songül Karlı, yürüyüş esnasında karşısına çıkan midyeciyi ise ihya etti.
Şarkıcı, midye tezgahının başında midyeciyi de elleriyle besledi. Songül Karlı, 300 TL hesap ödedi.
Midyeciyi elleriyle besledi!
Uzun zaman sonra ekranlara dönen Songül Karlı, Bodrum Türkbükü’nde yürüyüş yaparken karşısına çıkan midyeciyi ihya etti.Magazin - 04.07.2018 18:23
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