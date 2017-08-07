Mide-Bağırsak enfeksiyonundan korunmanın 5 yolu!

Bugünlerde pek çok kişi karın ağrısı, ishal ve kusma gibi şikayetlerle hastanelerin acil servisinin yolunu tutuyor. Yaz hastalıkları arasında başı çeken mide-bağırsak enfeksiyonları, özellikle de aşırı sıcaklarda önemli oranda artış gösteriyor.

Sağlık - 07 Ağustos 2017 15:37

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı, bunda en büyük nedenin, uygun olmayan ortamlarda saklanan veya açıkta uzun süre bekletilen yiyecekler olduğunu belirterek “Sıcak ortamda mikroorganizmalar kolayca çoğalarak gastroenterit adı verilen mide-bağırsak enfeksiyonuna yol açabiliyor. Hastalık çoğunlukla hafif seyrederek birkaç gün içinde kendiliğinden geçebiliyor ancak kusma ve ishalin şiddetli olduğu vakalarda vücuttan su ve elektrolit kaybı gelişerek hastaneye başvuru gerektirebiliyor” diyor. Hijyenik şartların iyi olmadığı ortamlarda ise salgınların bile yaşanabildiğini belirten Doç. Dr. Suna Yapalı, hem mide-bağırsak enfeksiyonundan korunmanın 5 yolunu, hem de kapınızı çaldıysa neler yapmanız gerektiğini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.



Kaynağı bilinmeyen suları tüketmeyin



Özellikle sular yaz aylarında en önemli bulaş kaynağı! Musluk suyu ve denetimsiz içme sularından uzak durun. Zorunlu hallerde suları kaynatarak için. Serinlemek için içeceklerinize eklediğiniz buzlara dikkat edin; zira buzlar bile önemli bir enfeksiyon kaynağı olabiliyor. Müesseselerde buzların musluk suyundan hazırlanmaması, ayrıca buz makinelerinin günlük olarak temizlenmesi büyük önem taşıyor.



Ellerinizi sık sık yıkayın



Enfeksiyonlardan korunmak için en önemli hijyen kuralı sık sık elleri yıkamak. Ellerden yiyeceklere bulaşan mikroorganizmalar sindirim sisteminde enfeksiyonlara yol açabiliyor. Tuvaletten, ev ve bahçe işlerinden, evcil hayvanlara dokunduktan sonra mutlaka ellerinizi yıkayın. Gıda maddelerine dokunmadan önce de ellerin yıkanması çok önemli. Eller en az 30 saniye bol sabunlu suyla, parmak araları dahil ovularak yıkanmalı.



Yiyeceklerin saklama ve yıkama koşullarına dikkat edin



Açıkta satılan yiyecek ve içeceklerden, son kullanım tarihi geçmiş ürünlerden, pastörize olmayan süt ve süt ürünlerinden uzak durun. Gıdaları buzdolabı dışında uzun süre bekletmeyin. Çiğ sebze ve meyveleri bol ve temiz suyla yıkayın. Özellikle açık büfe servis yapan yerlerde açıkta uzun süre bekletilen soslu, mayonezli ve kremalı yiyecekler önemli enfeksiyon kaynağı olarak karşımıza çıkabiliyor.



Havuz ve kirli denize dikkat edin



Yaz sıcağında serinlemek için girilen havuz ve kirli denizler de enfeksiyon nedeni olabiliyor. Özellikle havuzların temizliğinin uygun koşul ve sıklıkla yapıldığından emin olun. Kalabalık ve temizliği yeterince yapılmayan havuzlar gözün yanı sıra mide ve bağırsak enfeksiyonları açısından da risk oluşturuyor. Su yutmamaya dikkat edin.



Ortak tuvaletlerin temizliğine dikkat edin



Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı “Mide-bağırsak enfeksiyonlarına zemin hazırlayan önemli faktörlerden biri de tuvaletler. Tuvaletlerin temiz olması, özellikle mide-bağırsak enfeksiyonu şikayeti yaşayan kişilerin kullandıkları tuvaletlerin düzenli olarak temizlenmesinde özen gösterilmesi, ortak havlu kullanımından da kaçınılması çok önemli” diyor.

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