MHP, TBMM Grubu, 24 Haziran seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı
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MHP, Erdoğan’ın adaylığı için grup kararı aldı!
MHP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için grup kararı aldı.Yaşam - 02.05.2018 13:13
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