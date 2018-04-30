Mevlitte mini giydi, olay oldu!

Magazin - 30.04.2018 16:30

Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin kızları Arya için cumartesi Beykoz Konakları'ndaki evlerinde mevlit okuttu. Kapı önünde mini elbiseyle poz veren Özlem Ada Şahin'in pozu sosyal medyada olay oldu. Takipçileri "Böyle giyinince cool olmuyorsun" yorumları yaptı. Özlem Şahin kendisini topa tutanlara şu yanıtı verdi: "Cool olmakla ne alakası var bu benim seçimim. Önemli olan niyettir. Allah'tan başkası da gelip beni yargılayamaz. Ayrıca Kuran okunurken içeride naptığımı nettiğimi bilmeden gelmiş yazıyorsun buraya? Boş işler ifade özgürlüğünüzü kullandığınıza göre beni takip etmezseniz sevinirim. Sevgiler." Özlem Şahin'e eşi Berkay destek verdi.