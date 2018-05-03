Metin Yıldız, Gözde Kayra ile barıştı!

Metin Yıldız geçtiğimiz yıl şiddet uyguladığı iddiasıyla ilişkisini sonlandırdığı sevgilisi Gözde Kayra ile yeniden bir araya geldi.

Magazin - 03.05.2018 14:43
Metin Yıldız, Gözde Kayra ile barıştı!
Renkli kişiliğiyle tanınan Metin Yıldız, Gözde Kayra ile yaşadığı dolu dizgin aşkı bir anda sonlandırmıştı. Oyuncu, geçtiğimiz yıl şiddet uyguladığı iddiasıyla Gözde Kayra'dan ayrılmıştı.

O dönem oyuncunun yaptığı bir açıklamada, "Gözde bana takıntılı bir aşk duyuyordu" demişti.

Metin Yıldız, takıntılı olduğunu dile getirdiği Gözde Kayra ile ilişkisine kaldığı yerden devam etme kararı aldı. Yıldız, barışmaları şerefine sevgilisiyle Gürcistan'a tatile gitti.

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