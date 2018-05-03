Metin Yıldız, Gözde Kayra ile barıştı!

Magazin - 03.05.2018 14:43

"Eyvah Karım" için geri sayım başladı!

Metin Yıldız: Karizmam yerle bir olacak

Renkli kişiliğiyle tanınan Metin Yıldız, Gözde Kayra ile yaşadığı dolu dizgin aşkı bir anda sonlandırmıştı. Oyuncu, geçtiğimiz yıl şiddet uyguladığı iddiasıyla Gözde Kayra'dan ayrılmıştı.O dönem oyuncunun yaptığı bir açıklamada, "Gözde bana takıntılı bir aşk duyuyordu" demişti.Metin Yıldız, takıntılı olduğunu dile getirdiği Gözde Kayra ile ilişkisine kaldığı yerden devam etme kararı aldı. Yıldız, barışmaları şerefine sevgilisiyle Gürcistan'a tatile gitti.