Metin Hara’dan flaş Adriana Lima mesajı!
Metin Hara, Adriana Lima'ya bir sepet dolusu çikolata gönderdi.
Dünya Magazin - 01.12.2017 11:19
Türk yazar Metin Hara'nın dünyaca ünlü model Adriana Lima ile aşk yaşaması yaz aylarına damga vurmuştu. Bodrum'da tatil yapan ikiliyi görüntülemek için magazin muhabirleri birbirleriyle yarışmıştı. Bu kez haber muhabirlerden değil, Metin Hara'dan geldi. Sevgilisine bir sepet dolusu çikolata gönderen yazar, fotoğrafını da Instagram hesabına yükledi. Metin Hara paylaştığı karenin altına şu notu yazdı: "Meet the chocolate monster. Tanıştırayım: Çikolata canavarı"
Adriana Lima hakkında flaş iddia!
İşte o kare:
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Metin Hara'ya evlilik sorulunca...
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