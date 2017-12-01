Metin Hara’dan flaş Adriana Lima mesajı!

Metin Hara, Adriana Lima'ya bir sepet dolusu çikolata gönderdi.

Dünya Magazin - 01.12.2017 11:19
Türk yazar Metin Hara'nın dünyaca ünlü model Adriana Lima ile aşk yaşaması yaz aylarına damga vurmuştu. Bodrum'da tatil yapan ikiliyi görüntülemek için magazin muhabirleri birbirleriyle yarışmıştı. Bu kez haber muhabirlerden değil, Metin Hara'dan geldi. Sevgilisine bir sepet dolusu çikolata gönderen yazar, fotoğrafını da Instagram hesabına yükledi. Metin Hara paylaştığı karenin altına şu notu yazdı: "Meet the chocolate monster. Tanıştırayım: Çikolata canavarı"

Adriana Lima hakkında flaş iddia!

Adriana Lima hakkında flaş iddia!



İşte o kare:

Adriana Lima: Tam 5 ay önce sevgiliyi seçtim!

Adriana Lima: Tam 5 ay önce sevgiliyi seçtim!



Metin Hara'ya evlilik sorulunca...

Metin Hara'ya evlilik sorulunca...
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Bağlantılar: Adriana Lima, Metin Hara

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