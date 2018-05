Metin Hara'dan aşk dolu paylaşım!

Magazin - 07.05.2018 12:11

Türk yazar Metin Hara, New York'ta yaşayan Adriana Lima ile 11 aydır aşk yaşıyor. Attıkları adım ile olay olan ünlü çift, magazin gündeminden düşmüyor.Geçtiğimiz günlerde, Adriana Lima sevgilisi Metin Hara'nın öğrencisinin profilini incelemişti. Lima, Türk yazar Metin Hara'nın New York'a taşınması için elinden geleni yapıyor.İstanbul-New York arası gidip gelen Metin Hara, sevgilisinin fotoğrafını Instagram hesabından, "7 billion smiles and yours is my favorite... (7 milyar gülücük ve seninki benim favorim)"notuyla paylaştı.