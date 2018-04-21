Metin Hara'dan Adriana Lima açıklaması!

Magazin - 21.04.2018 10:11

Metin Hara'dan kutsal paylaşım!

Adriana Lima ve Metin Hara'nın aşk paylaşımları devam ediyor!

"Adriana Lima'nın kulaklarından alev çıktı"

Dünyaca ünlü top model olan Adriana Lima, Türk yazar Metin Hara ile yaklaşık 1 senedir birlikte... Geçen yaza damgasını vuran bu ilişki kimileri tarafından reklam aşkı diye nitelendirildi. Metin Hara ve Adriana Lima çifti ise bu aşkın reklam aşkı olmadığını kanıtlarcasına ilişkilerine devam ediyor. Dün akşam Beyazıt Öztürk'ün programına katılan Metin Hara, şaşırtan bir açıklamada bulundu.Beyazıt Öztürk'ün "İlişkilerde ilk mesaj diye bir durum var. Sizin ilişkinizfde ilk mesajı kim attı?" sorusuna Metin Hara, "İlk mesajı Adriana attı. Dünya starlarının olduğu bir davette tanışmıştık. Bu tanışmanın ardından Adriana bana mesaj attı." diyerek herkesi şaşırttı. Bir müzik kutusu ve bir şiir ile Adriana Lima'nın gönlünü kazandığını her fırsatta belirten Hara'nın bir diğer açıklaması ise stüdyoda kahkaha tufanına sebep oldu.Öztürk'ün "Evde Adriana Lima olması nasıl bir duygu? Eve bir gidiyorsun Adriana Lima var!" sorusuna ise Metin Hara, "Aslında insanların hayal ettiği gibi değil işin aslı. Evde Adriana Lima var gibi bir durum yok yani. Onun dünya tatlısı iki kızı var. Ben onlara gittiğimde seramik falan boyuyoruz yani. Hayaller ve hayatlar çok farklı anlayacağınız." dedi.