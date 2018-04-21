Metin Hara'dan Adriana Lima açıklaması!

Metin Hara'dan kutsal paylaşım!
Beyazıt Öztürk'ün "İlişkilerde ilk mesaj diye bir durum var. Sizin ilişkinizfde ilk mesajı kim attı?" sorusuna Metin Hara, "İlk mesajı Adriana attı. Dünya starlarının olduğu bir davette tanışmıştık. Bu tanışmanın ardından Adriana bana mesaj attı." diyerek herkesi şaşırttı. Bir müzik kutusu ve bir şiir ile Adriana Lima'nın gönlünü kazandığını her fırsatta belirten Hara'nın bir diğer açıklaması ise stüdyoda kahkaha tufanına sebep oldu.
Adriana Lima ve Metin Hara'nın aşk paylaşımları devam ediyor!
Öztürk'ün "Evde Adriana Lima olması nasıl bir duygu? Eve bir gidiyorsun Adriana Lima var!" sorusuna ise Metin Hara, "Aslında insanların hayal ettiği gibi değil işin aslı. Evde Adriana Lima var gibi bir durum yok yani. Onun dünya tatlısı iki kızı var. Ben onlara gittiğimde seramik falan boyuyoruz yani. Hayaller ve hayatlar çok farklı anlayacağınız." dedi.
"Adriana Lima'nın kulaklarından alev çıktı"